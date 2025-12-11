الصفحة الرياضية

مؤتمر صحفي: أبرز ما قاله مدرب العراق غراهام آرنولد وسعد ناطق قبل مواجهة الأردن


أكد مدرب منتخب العراق، غراهام آرنولد، جاهزية لاعبيه لمواجهة الأردن في ربع نهائي كأس العرب، مشيراً إلى أن المنتخب يملك الحافز لتحقيق نتيجة إيجابية رغم الغيابات والإجهاد البدني.

وقال آرنولد في المؤتمر الصحفي إن الأردن "فريق قوي"، لكن لاعبي العراق مستعدون تماماً لهذه المواجهة.

وأوضح آرنولد أن البطولة شكّلت "فرصة مهمة لعدد من اللاعبين لإثبات أنفسهم قبل مباراة الملحق"، مبيناً أنه اختار عدداً من لاعبي الدوري المحلي الذين "فاجأوه بأدائهم".

وأضاف أن الفريق لعب "مباراة كاملة تقريباً أمام الجزائر وهو منقوص العدد"، ومع ذلك قدّم أداءً جيدا".

وكشف المدرب أن الغيابات تشمل عدداً من اللاعبين المصابين، إضافة إلى غياب حسين علي بسبب الإيقاف، فيما أكد جاهزية مهند علي للمشاركة، بينما تبقى مشاركة جلال حسن غير محسومة.

وأشار إلى أن "الفترة الفاصلة بين المباريات قصيرة"، ما يتطلب منح اللاعبين مزيداً من الراحة.

وأبدى آرنولد إعجاباً كبيراً بالبطولة، قائلاً إنها "تشبه كأس العالم"، مؤكداً أن الجماهير العراقية كان لها دور بارز، خصوصاً في مباراة الإمارات التي قلب فيها المنتخب النتيجة.

من جانبه، قال لاعب المنتخب سعد ناطق إن الفريق يحترم المنتخب الأردني "لكن هذا لا يمنعنا من تحقيق الفوز". وأكد أن هدف العراق الأكبر يبقى حسم بطاقة الملحق العالمي، مشيراً إلى أن المدرب يمتلك "23 لاعباً جاهزين بلا استثناء"، ولا يوجد فرق بين أساسي وبديل.

 ويترقب المنتخب مواجهة قوية وحاسمة، يطمح من خلالها أسود الرافدين لبلوغ نصف نهائي البطولة ومواصلة الطريق نحو اللقب.

