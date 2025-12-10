الصفحة الرياضية

اتحاد الكرة يعلن توزيع تذاكر مباراة العراق والأردن مجاناً


أعلن الاتحادُ العراقيُّ لكُرةِ القدم، اليوم الأربعاء، ( 10 كانون الأول 2025 )، بالتعاونِ مع اللجنةِ المُنظمةِ لبُطولةِ كأس العرب – قطر 2025، عن بدءِ تَوزيعِ التَذاكرِ المجّانيّةِ المخصّصةِ لجُمهورِ المنتخب الوطنيّ لمُباراةِ ربعِ النهائيِّ أمام الأردن.

وأوضح الاتحاد العراقي في بيانٍ أنه "سيتم توزيع التذاكر يوم غد الخميس، في صالة علي بن حمد العطية (ABHA Arena)، بالقاعة المخصّصة للجمهور العراقي، وتبدأ عملية التوزيع من الساعة 11:30 صباحًا وتستمر لغاية 4:00 مساءً، أو إلى حين نفادِ الكَمّيةِ المُتاحة، معتمدًا على مبدأ الحُضورِ المُبكر لضمان الشفافية والعدالة بين المُشجعين".

وشدد الاتحاد العراقي على أن "التذاكر مجّانيّةٌ بالكاملِ ومخصّصةٌ للجُمهورِ العراقيِّ فقط، وطالب بضرورةِ إبرازِ هويةٍ عراقيّةٍ، أو ما يثبتُ الانتماءَ للجُمهورِ عند الاستلام".

وحذّر من أن التوزيع يقتصر فقط على الموقع المُحدد، ويُمنع منعًا باتًا بيعُ التذاكرِ أو المُتاجرة بها، مؤكداً أن المخالفَ سيتحمّلُ المَسؤوليةَ القانونيّةَ.

