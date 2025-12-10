طاقم تحكيم نرويجي سيقود مباراة منتخبنا أمام الأردن في ربع نهائي كأس العرب

صرّح الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تسمية طاقم تحكيم نرويجي بقيادة الدولي إسبين إسكاس لإدارة مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الأردني ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025، إذ تألف طاقم التحكيم على النحو التالي:
حكم الساحة: إسبين إسكاس (النرويج)
المساعد الأول: يان إيريك إنغان (النرويج)
المساعد الثاني: إسحاق باشيفكين (النرويج)
الحكم الرابع: بيار أتشو (الغابون)
حكم تقنية الفيديو (VAR): دينيس هيغلر (هولندا)
مساعد تقنية الفيديو (VAR): خميس المري (قطر)
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha