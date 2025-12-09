 منتخبنا الوطني يلاقي الجزائر هذا اليوم بشعار الحفاظ على صدارة المجموعة ضمن منافسات بطولة كأس العرب

تترقب أنظار جماهيرنا الرياضية اللقاء المرتقب على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تقام مباراة مهمة بين منتخبنا الوطني لكرة القدم وشقيقه الجزائري، بقيادة الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، وذلك عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة يسعى فيها أسود الرافدين لتحقيق الفوز والعلامة الكاملة، من أجل الاحتفاظ بصدارة المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب، إذ يتزعم منتخبنا لائحة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد (6 نقاط) من فوزين على البحرين والسودان، بينما يقف الجزائر وصيفاً وله (4 نقاط) من فوز على البحرين وتعادل بمواجهة السودان.

وتمثل مباراة اليوم اختباراً حقيقياً لمدى جاهزية أسود الرافدين لخوض أدوار خروج المغلوب، بعد ضمان التأهل رسمياً في الجولة السابقة، لاسيما أن الجزائر يعد من بين أبرز المنتخبات المرشحة للفوز بلقب المسابقة، بعد الأداء المميز والغزارة التهديفية أمام الأحمر البحريني.

فيما سيفتقد فريقنا في لقاء اليوم خدمات أيمن حسين وجلال حسن وشيركو كريم بداعي الإصابة، إضافة إلى مصطفى سعدون بسبب الحرمان.