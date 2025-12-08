منتخب العراق يواجه الجزائر غداً بالزي الأخضر في كأس العرب

عُقد، اليوم الاثنين، المؤتمر الفني الخاص بمباراة منتخبنا الوطني ونظيره الجزائري، والتي ستقام في تمام الثامنة من مساء يوم غد الثلاثاء، على أرض ستاد خليفة الدولي، لحساب الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب المُقامة في قطر.

وذكر الموقع الرسمي للمنتخب الوطني في بيان مقتضب أن "منتخبنا الوطني سيرتدي الزي الأخضر، فيما سيرتدي المنتخب الجزائري الزي الأبيض، في مواجهة الغد".

وبعد مرور جولتين من دور المجموعات، يحتل العراق صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، يليه المنتخب الجزائري برصيد 4 نقاط، ثم السودان بنقطة واحدة، والبحرين من دون نقاط.

وسبق أن تُوِّج المنتخب العراقي بلقب كأس العرب 4 مرات في أعوام 1964 و1968 و1985 و1988، وهو أكثر منتخب تُوِّج بالبطولة منذ تأسيسها، وهذا ما يضاعف مسؤوليته في هذه النسخة.