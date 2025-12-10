منتخبنا الأولمبي في مواجهة حاسمة أمام الإمارات هذا اليوم

يلتقي منتخبنا الأولمبي في تمام الساعة 3:00 من عصر اليوم الأربعاء، منتخب الإمارات في مواجهة حاسمة ومهمة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس الخليج لمنتخبات دون 23 عاماً، فيما يدخل منتخبنا أجواء اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه الأخير على المنتخب العُماني بهدفين من دون رد، سعياً لتحقيق النقاط الثلاث وخطف بطاقة التأهل الثانية الى الدور المقبل.

في حين ضمن المنتخب الإماراتي متصدر المجموعة، عبوره إلى نصف النهائي بعد تحقيقه انتصارين متتاليين. وفي نفس التوقيت يلتقي منتخبا عُمان واليمن.