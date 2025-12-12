منتخبنا الوطني يواجه الأردن في تحدي التأهل لنصف نهائي كأس العرب

يتطلع منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى مواصلة هيمنته التاريخية على نظيره الأردني، عندما يتجدد اللقاء بينهما في ربع نهائي كأس العرب، وسيكون ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة مسرحاً للمباراة المرتقبة التي ستقام أحداثها عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الجمعة، حيث أنهى منتخبنا الدور الأول وهو في وصافة المجموعة الرابعة برصيد (6) نقاط من فوزين على البحرين والسودان، بينما خسر أمام الجزائر، (المتوج بلقب النسخة السابقة)، والذي انتزع الصدارة في الجولة الثالثة بهدفين دون رد.

فيما يطمح منتخبنا بتأكيد تفوقه على الأردن في كأس العرب، بعد (3) مواجهات سابقة جمعتهما على مدار تاريخ مشاركتهما في البطولة، إذ تشير الأرقام والإحصائيات إلى أن الفريقين التقيا في (3) مناسبات، الأولى كانت عام (1964) في النسخة الثانية، وانتهت نتيجتها بفوز أسود الرافدين بثلاثة أهداف لهدف واحد، ثم تغلب منتخبنا في اللقاء الثاني ضمن النسخة الثالثة عام (1966)، بهدفين مقابل هدف واحـد، في حين أسفرت المباراة الثالثة التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة الخامسة بانتصار منتخبنا بثلاثية نظيفة، عام (1988).

بالمقابل، بلغ الأردن الدور ربع النهائي بعد تصدره لائحة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد (9) نقاط، من (3) انتصارات على حساب الإمارات ومصر والكويت، إذ يرتكز الأردن على الجيل الحالي لكسر العقدة التاريخية وتحقيق الفوز الأول على منتخبنا في كأس العرب، من أجل مواصلة المشوار نحو المنافسة على لقب المسابقة، مستفيداً من ارتفاع الحالة المعنوية للاعبيه بعد التأهل إلى الدور الثاني بالعلامة الكاملة، مع تألق نجمه علي علوان، الذي يتصدر قائمة الهدافين بثلاثة أهداف.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم تنافسًا تكتيكياً، وسيكون الهدف المشترك هو الفوز ببطاقة العبور الثمينة، التي ستمهد للمنافسة الحقيقية على لقب كأس العرب.