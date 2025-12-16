نهائي كأس الخليج العربي: المنتخب الأولمبي في مواجهة السعودية هذا اليوم

يواجه منتخبنا الأولمبي اليوم الثلاثاء نظيره السعودي في نهائي كأس الخليج العربي تحت (23 عاماً)، وسيكون ملعب (974) المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة مسرحاً للمباراة المرتقبة التي ستنطلق أحداثها عند الساعة الخامسة مساء، حيث تأهل منتخبنا الأولمبي الى المباراة النهائية عقب فوزه في نصف النهائي على المنتخب القطري بفارق الركلات الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

بالمقابل، قدّم المنتخب السعودي أداء قوياً، إذ تصدر مجموعته برصيد (7 نقاط) بالتفوق على قطر بفارق الأهداف، ثم تمكن من اجتياز الإمارات في نصف النهائي، ليضمن مقعده في المباراة النهائية.