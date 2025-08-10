الصفحة الرياضية

منتخبنا للشباب يستعد للمواجهة الودية الأخيرة قبل "خليجي أبها"


يستعدّ منتخب العراق الشبابي لكرة القدم إلى خوض مباراته الودية الأخيرة، التي تسبق مشاركته في بطولة كأس الخليج، والمقررة إقامتها في مدينة أبها السعودية خلال الفترة (28 آب الحالي - 10 أيلول المقبل)، أذ ستكون المباراة بمثابة فرصة حقيقية لتقييم أداء اللاعبين وتجربة بعض الخيارات الفنية، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وذكر مصدر مقرب من منتخب الشباب أن "الودية المرتقبة تعد حجر الزاوية في تحضيرات ليوث الرافدين للاستحقاق الخليجي"، مضيفًا أن "الملاك التدريبي سيقوم بتقييم أداء اللاعبين في ظروف شبيهة بالمنافسات الرسمية، لضمان أن يكون الفريق في أفضل حالاته قبل انطلاق المسابقة".

كما أوضح المصدر أن "المباراة ستكون أمام منتخب عربي من دون الكشف عن اسمه، وتهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية، بعد فترة من التحضيرات المكثفة".

وعمل المدرب أحمد صلاح على استغلال فترة التحضير بإجراء مباريات ودية أمام رديف آليات الشرطة ورديف الميناء، ومن المتوقع أن يعلن الجهاز الفني عن التشكيلة النهائية للمنتخب خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تقييم شامل لأداء جميع اللاعبين خلال فترة الإعداد والمباريات الودية.

فيما تتطلع الجماهير الرياضية بشغف إلى رؤية هذا الجيل الواعد يمثل الوطن خير تمثيل في المحافل الدولية، لاسيما أنه يعد النواة الرئيسة لرفد المنتخبات الأولمبية والوطنية في المستقبل القريب.

ومن الجدير بالذكر أن منتخبنا الشبابي يتواجد في كأس الخليج ضمن المجموعة الثانية إلى جانب كل من عمان والبحرين، فضلًا عن منتخب مصر، الذي سيكون ضيفًا بعد اعتذار الإمارات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
منتخبنا لكرة اليد: معسكر السليمانية محطة حاسمة لاختيار قائمة اللاعبين
منتخبنا للشباب يستعد للمواجهة الودية الأخيرة قبل "خليجي أبها"
الاتحاد الآسيوي ينظم كورس مراقبين النخبة الآسيوية لتقنية VAR
العراق في المجموعة الخامسة بتصفيات آسيا تحت 17 عاماً
أديداس تتقدّم بشكوى ضد نادٍ عراقي.. والعقوبة حبس وغرامة
المنتخب الوطني للسلة يبدأ مشاركته الاسيوية بمواجهة نيوزلندا
المنتخب الأولمبي يواجه نظيره البحريني في مباراة ودية ثانية
وزير الشباب والرياضة: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي اتحاد الكرة
رسميا .. اعلان مرشحي رئاسة اتحاد الكرة
تعرف على المرشحون الجدد لعضوية اتحاد الكرة العراقي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك