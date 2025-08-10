منتخبنا للشباب يستعد للمواجهة الودية الأخيرة قبل "خليجي أبها"

يستعدّ منتخب العراق الشبابي لكرة القدم إلى خوض مباراته الودية الأخيرة، التي تسبق مشاركته في بطولة كأس الخليج، والمقررة إقامتها في مدينة أبها السعودية خلال الفترة (28 آب الحالي - 10 أيلول المقبل)، أذ ستكون المباراة بمثابة فرصة حقيقية لتقييم أداء اللاعبين وتجربة بعض الخيارات الفنية، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وذكر مصدر مقرب من منتخب الشباب أن "الودية المرتقبة تعد حجر الزاوية في تحضيرات ليوث الرافدين للاستحقاق الخليجي"، مضيفًا أن "الملاك التدريبي سيقوم بتقييم أداء اللاعبين في ظروف شبيهة بالمنافسات الرسمية، لضمان أن يكون الفريق في أفضل حالاته قبل انطلاق المسابقة".

كما أوضح المصدر أن "المباراة ستكون أمام منتخب عربي من دون الكشف عن اسمه، وتهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية، بعد فترة من التحضيرات المكثفة".

وعمل المدرب أحمد صلاح على استغلال فترة التحضير بإجراء مباريات ودية أمام رديف آليات الشرطة ورديف الميناء، ومن المتوقع أن يعلن الجهاز الفني عن التشكيلة النهائية للمنتخب خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تقييم شامل لأداء جميع اللاعبين خلال فترة الإعداد والمباريات الودية.

فيما تتطلع الجماهير الرياضية بشغف إلى رؤية هذا الجيل الواعد يمثل الوطن خير تمثيل في المحافل الدولية، لاسيما أنه يعد النواة الرئيسة لرفد المنتخبات الأولمبية والوطنية في المستقبل القريب.

ومن الجدير بالذكر أن منتخبنا الشبابي يتواجد في كأس الخليج ضمن المجموعة الثانية إلى جانب كل من عمان والبحرين، فضلًا عن منتخب مصر، الذي سيكون ضيفًا بعد اعتذار الإمارات.