الاتحاد الآسيوي ينظم كورس مراقبين النخبة الآسيوية لتقنية VAR

نظم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورشة عمل لمسؤولي تقنية الفيديو في مقر الاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور والتي استمرت لثلاثة أيام بمشاركة 55 مشاركاً من النخبة الآسيوية من بينهم 25 مستجداً من الاتحادات المنطوية تحت الاتحاد القاري للعبة حديثة لتطبيق تقنية الفيديو، حيث ذكر بيان لاتحاد الكرة، أن "ممثل العراق ومدير تقنية الـVAR علي كريم اجتاز كورس مراقبين VAR ViO بنجاح.

وأضاف أن " كورس تقنية الفيديو شهد حضور نائب الأمين العام للاتحاد الآسيوي شين مان جيل ونائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي بافيل لزناوف وحاضر فيها مدير تقنية VAR FIFA (بافشل مورغن)".

كما أوضح، أن " مدير تقنية الـVAR في كورس الاتحاد الآسيوي الياباني كيتارو أوكي ومحاضر تقنية الـVAR الماليزي أحمد زكريا والياباني جيتار بيل ساهموا أيضا في الورشة".