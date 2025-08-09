الصفحة الرياضية

الاتحاد الآسيوي ينظم كورس مراقبين النخبة الآسيوية لتقنية VAR


 

نظم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورشة عمل لمسؤولي تقنية الفيديو في مقر الاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور والتي استمرت لثلاثة أيام بمشاركة 55 مشاركاً من النخبة الآسيوية من بينهم 25 مستجداً من الاتحادات المنطوية تحت الاتحاد القاري للعبة حديثة لتطبيق تقنية الفيديو، حيث ذكر بيان لاتحاد الكرة، أن "ممثل العراق ومدير تقنية الـVAR علي كريم اجتاز كورس مراقبين VAR ViO بنجاح.

وأضاف أن " كورس تقنية الفيديو شهد حضور نائب الأمين العام للاتحاد الآسيوي شين مان جيل ونائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي بافيل لزناوف وحاضر فيها مدير تقنية VAR FIFA (بافشل مورغن)".

كما أوضح، أن " مدير تقنية الـVAR في كورس الاتحاد الآسيوي الياباني كيتارو أوكي ومحاضر تقنية الـVAR الماليزي أحمد زكريا والياباني جيتار بيل ساهموا أيضا في الورشة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاتحاد الآسيوي ينظم كورس مراقبين النخبة الآسيوية لتقنية VAR
العراق في المجموعة الخامسة بتصفيات آسيا تحت 17 عاماً
أديداس تتقدّم بشكوى ضد نادٍ عراقي.. والعقوبة حبس وغرامة
المنتخب الوطني للسلة يبدأ مشاركته الاسيوية بمواجهة نيوزلندا
المنتخب الأولمبي يواجه نظيره البحريني في مباراة ودية ثانية
وزير الشباب والرياضة: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي اتحاد الكرة
رسميا .. اعلان مرشحي رئاسة اتحاد الكرة
تعرف على المرشحون الجدد لعضوية اتحاد الكرة العراقي
المنتخب الأولمبي يلاقي نظيره البحريني ودياً في البصرة اليوم
مؤتمر صحفي رسمي: الطلبة يقدم المدرب طلال البلوشي كمدير فني جديد للفريق
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك