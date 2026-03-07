الأخبار

لجنة من الداخلية تبحث مع قائد شرطة كربلاء مستوى جاهزية واستعداد القطعات الأمنية


استقبل قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة اللواء أحمد علي زويني لجنةً وزارية برئاسة الفريق الركن شاكر لفتة الأسدي مساعد وزير الداخلية لشؤون القطعات القتالية، وذلك في إطار متابعة الواقع الأمني في المحافظة والاطلاع على مستوى جاهزية واستعداد القطعات الأمنية.

وذكر بيان للشرطة جرى خلال الزيارة عقد اجتماع بحث عددا من الملفات الأمنية المهمة، فضلاً عن استعراض الخطط والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة كربلاء المقدسة، لاسيما ما يتعلق بتأمين الزائرين وتكثيف الجهود الأمنية والخدمية بما ينسجم مع طبيعة المحافظة الدينية وما تشهده من توافد مستمر للزائرين

