التعليم تصدر توجيهات لضمان استمرار الدراسة ومواجهة التحديات

بحث اجتماع حكومي، عقد في مكتب رئيس الوزراء، اليوم السبت ( 7 أذار 2026 )، التحديات الراهنة وتأثيراتها المحتملة على مسار العملية التعليمية في العراق، وذلك استجابة لطلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة هه لو العسكري.

وذكرت الوزارة في بيان أنه شارك في الاجتماع وزير التربية، ونائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة المستشارين، والمدير التنفيذي للجنة العليا لتطوير التعليم في العراق، إلى جانب عدد من المسؤولين والملاك المتقدم في وزارتي التعليم العالي والتربية.

وخلص الاجتماع، بحسب البيان، إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى ضمان استمرار الدراسة، أبرزها تشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المؤسسات التعليمية واتخاذ القرارات المناسبة وفق المستجدات، إضافة إلى منح الوزير المختص صلاحية تعليق الدوام عند الضرورة.

كما تضمنت التوصيات اعتماد مبدأ تعويض أيام التوقف الاضطراري واستكمال المتطلبات التعليمية خلال العطلة الصيفية، إلى جانب دعوة الطلبة في الوقت الحالي إلى الالتزام بالدوام الرسمي بشكل طبيعي.

وأكد المجتمعون في ختام الاجتماع أن حماية الطلبة والملاكات التعليمية تمثل أولوية قصوى، مشيرين إلى استمرار وزارتي التعليم العالي والتربية في مراجعة التحديات التي تواجه قطاع التعليم في ضوء الظروف التي تشهدها المنطقة.