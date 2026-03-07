العثور على جثة مدني مصاب بإطلاقات نارية شرق بابل

أكد مصدر أمني، اليوم السبت ( 7 آذار 2026 )، مقتل مدني في ظروف غامضة شرق محافظة بابل.

وقال المصدر إن "مدنياً في نهاية العقد الثالث من عمره، كان يستقل دراجة نارية (ستوته) معدلة، عُثر على جثته مرمية على جانب طريق قرب منطقة العوادل شرق بابل".

وأضاف أن "الجثة كانت تحمل آثار إطلاقات نارية"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من التعرف على هوية المجني عليه". وأوضح المصدر أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، فيما فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة التي لا تزال دوافعها غامضة".

وأشار إلى "تشكيل لجنة تحقيق من قبل الجهات المختصة للاستدلال على طبيعة ما حدث وكشف دوافع الجريمة".