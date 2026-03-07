مديرية المرور العامة: غداً سيتم التشغيل التجريبي لمنظومة الإشارات الذكية في بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، بأن منظومة الإشارات الذكية في محافظة بغداد سيتم تشغيلها بشكل تجريبي يوم غد الاحد دون تسجيل مخالفات، حيث ذكرت المديرية في بيان لها، "سيتم التشغيل التجريبي لمنظومة الإشارات الذكية في محافظة بغداد يوم غد الأحد من دون تسجيل مخالفات".

وأضاف البيان أن "التقاطعات المشمولة تتضمن تقاطع الأجراس، تقاطع السينما البيضاء، تقاطع الكهرباء ( البلديات )، تقاطع السفارة، تقاطع جسر المشتل الأول (الدرويش )، تقاطع جسر المشتل الثاني (فلافل لبنان)، تقاطع كسرة وعطش الثاني، تقاطع 55، تقاطع العورة، تقاطع مرور البلديات، تقاطع الأسواق المركزية (الشعب)، تقاطع الشركة (تقاطع المحكمة نزول جسر الربيعي)، تقاطع عدن (الشعب)، تقاطع فلكة 83، تقاطع الكيارة (ام الكبر)، ساحة الواثق، تقاطع الفلاح الثالث، تقاطع البنوك (حي أور)، تقاطع مجسر الشعب الاول (الصليخ) و تقاطع النفط".