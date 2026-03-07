خلية الإعلام الأمني: إجراءات أمنية حازمة لفرض القانون وحماية سيادة الدولة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن اتخاذ إجراءات أمنية حازمة لفرض القانون وحماية سيادة الدولة، فيما أكدت تعزيز الانتشار العسكري في المناطق الحدودية والاستراتيجية لضبط الأمن، حيث ذكر رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن للوكالة الرسمية، إنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بفرض القانون وعدم السماح باستغلال أرض العراق منطلقاً لأي تهديد، اتخذت الأجهزة الأمنية والعسكرية عدداً من الإجراءات الحازمة، أبرزها تعزيز الانتشار الأمني والعسكري في المناطق الحدودية والمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، لضمان السيطرة الكاملة ومنع أي تحركات أو نشاطات غير قانونية".

وأضاف أن "الإجراءات تضمنت أيضاً تكثيف الجهد الاستخباري من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية لرصد أي محاولات لاستغلال الأراضي العراقية أو القيام بأعمال تهدد الأمن والاستقرار، وتفعيل العمل المشترك بين تشكيلات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كافة ضمن قيادة العمليات المشتركة لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي خرق أمني".

كما أوضح أن "الإجراءات ضمت أيضاً فرض سلطة القانون على الجميع ومنع أي جهة من العمل خارج إطار الدولة أو استغلال الأراضي العراقية لتنفيذ أعمال قد تضر بالمصالح الوطنية أو العلاقات مع دول الجوار، ومراقبة ومتابعة المنافذ والطرق الحيوية وتشديد الإجراءات الأمنية لضمان عدم استخدامها في أنشطة غير قانونية أو تهدد الأمن الوطني".

فيما بيّن معن أن "القيادات الأمنية تؤكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية سيادة العراق والحفاظ على أمنه واستقراره، وتنفيذاً مباشراً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بفرض القانون وهيبة الدولة".