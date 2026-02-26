هيئة النزاهة والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز الشراكات ودعم مشاريع مكافحة الفساد

بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّـة محمد علي اللامي، اليوم الخميس، مع سفير الاتحاد الأوروبيّ لدى العراق، توماس سيلر، سبل تعزيز الشراكات ودعم مشاريع مكافحة الفساد، فقد ذكر بيان للهيئة، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، محمد علي اللامي، استقبل في مقر الهيئة، سفير الاتحاد الأوروبي لدى جمهوريَّة العراق، توماس سيلر والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل تعزيز آليات التعاون والشراكات الدوليَّة مع المُنظَّمات المُتخصّصة بمكافحة الفساد".

وأضاف ان "الجانبين تطرقا إلى ضرورة متابعة التقدُّم المحرز للعراق في تقرير مدركات الفساد، الصادر عن مُنظَّمة الشفافيَّة الدوليَّة مؤخراً، وبحث ماهية الإجراءات اللازمة لتأسيس فرعٍ وطنيٍّ للمُنظَّمة في العراق، مع تقديم الدعم التقني لتطوير قدرات مُوظَّفي الهيئة والمُنظَّمات المُجتمعيَّـة والقطاع الخاص".

وأكد رئيس الهيئة في مستهل اللقاء، "أهميَّة استثمار العلاقة الاستراتيجيَّة بين الطرفين؛ لوضع خطواتٍ عمليَّة وملموسةٍ، تفضي إلى تحقيق الأهداف المُشتركة، ولاسيما في نشر ثقافة النزاهة ودعم مُنظَّمات المُجتمع المدنيّ الوطنيَّـة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه عملها، مُشدّداً على "جدّية الهيئة في إشراك هذه المُنظَّـمات كشريكٍ أساسيّ في المنظومة الرقابيَّة الوطنيَّة".

بالمقابل، أكَّد سفير الاتحاد الأوروبيّ "حرصه على متابعة مسألة فتح الفرع الوطنيّ لمُنظَّمة الشفافية؛ لما له من دورٍ جوهريّ في تعزيز التقدُّم الحاصل بمؤشر مدركات الفساد، وضمان استدامة النتائج المُتحقّقة في ملاحقة آفة الفساد التي تمسُّ البنى التحتيَّة والاستثمار وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أنَّ "ذلك التحرُّك يأتي استكمالاً لنجاحات المرحلة الأولى من مشروع الشراكة المدعوم من الاتحاد الأوروبي ، وبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي (UNDP)، الذي أثبت فاعليَّـة كبيرة في تعزيز الإصلاح المُؤسَّسي وبناء القدرات".

فيما شدَّد المُجتمعون على " أهميَّة تهيئة بيئةٍ استثماريَّـةٍ شفافةٍ، تتوافق مع المعايير الدوليَّة لتشجيع الشركات الأوروبيَّـة على العمل في السوق العراقيَّة، مستفيدة من تحسُّن الوضع الأمنيّ الذي يشهده العراق حالياً، ممَّا يجعله بيئةً جاذبةً للاستثمارات الرصينة القادرة على تنفيذ الالتزامات والامتثال لمُقرّرات الاتفاقيَّة الأمميَّة لمُكافحة الفساد".