العمليات المشتركة تصدر توضيحاً بشأن تصريحات حول إجراءات تفتيش السجون


 

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن تصريحات حول إجراءات تفتيش السجون ومعلومات بشأن وجود مواد أو أجهزة اتصال داخل بعض مراكز الاحتجاز، حيث ذكرت القيادة في بيان لخلية الإعلام الأمني نشرته الوكالة الرسمية، أنه "انتشرت في بعض الأوساط ومنصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تصريحات تضمنت نشر معلومات وأخبار ذات طابع أمني دون تدقيق أو رجوع إلى الجهات المختصة".

وأضاف، أنه "ومن بين ما تم تداوله مؤخراً، ما يتعلق بإجراءات تفتيش السجون ومعلومات بشأن وجود مواد أو أجهزة اتصال داخل بعض مراكز الاحتجاز. وإذ نؤكد أهمية حرية التعبير وإبداء الرأي، فإن نشر معلومات أمنية غير دقيقة أو مجتزأة من سياقها قد يؤدي إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الاستقرار وبث مشاعر الخوف والقلق بين المواطنين".

كما لفت إلى إن "ما جرى تنفيذه يندرج ضمن واجبات اعتيادية ومخطط لها مسبقاً، نفذها أبطال جهاز مكافحة الإرهاب بإشراف ومتابعة قيادة العمليات المشتركة، ضمن سلسلة من الواجبات المفاجئة لتفتيش السجون وأماكن التوقيف في مختلف محافظات العراق. وتأتي هذه الإجراءات ضمن صميم عمل القوات الأمنية، التي تنفذ حملات تفتيش دورية وممنهجة وفق خطط مدروسة لتعزيز الأمن ومنع أي خرق".

وآهابت قيادة العمليات المشتركة، بجميع الجهات والشخصيات التي تتناول الشأن الأمني في تصريحاتها الإعلامية، ضرورة توخي الدقة والمهنية العالية في تداول المعلومات، والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية قبل نشر أو تحليل أي موضوع أمني، لما لذلك من تأثير مباشر على الاستقرار المجتمعي والمعنويات العامة.

وأكدت القيادة أن القنوات الرسمية والجهات الأستخبارية متاحة وفق الضوابط والمعايير للاطلاع على الحقائق والتفاصيل الدقيقة، وأن القوات الأمنية مستمرة في أداء واجباتها بمهنية عالية، ولن تدخر جهداً في حماية أمن الوطن والمواطنين.

غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
