العمليات المشتركة تصدر توضيحاً بشأن تصريحات حول إجراءات تفتيش السجون

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن تصريحات حول إجراءات تفتيش السجون ومعلومات بشأن وجود مواد أو أجهزة اتصال داخل بعض مراكز الاحتجاز، حيث ذكرت القيادة في بيان لخلية الإعلام الأمني نشرته الوكالة الرسمية، أنه "انتشرت في بعض الأوساط ومنصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تصريحات تضمنت نشر معلومات وأخبار ذات طابع أمني دون تدقيق أو رجوع إلى الجهات المختصة".

وأضاف، أنه "ومن بين ما تم تداوله مؤخراً، ما يتعلق بإجراءات تفتيش السجون ومعلومات بشأن وجود مواد أو أجهزة اتصال داخل بعض مراكز الاحتجاز. وإذ نؤكد أهمية حرية التعبير وإبداء الرأي، فإن نشر معلومات أمنية غير دقيقة أو مجتزأة من سياقها قد يؤدي إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الاستقرار وبث مشاعر الخوف والقلق بين المواطنين".

كما لفت إلى إن "ما جرى تنفيذه يندرج ضمن واجبات اعتيادية ومخطط لها مسبقاً، نفذها أبطال جهاز مكافحة الإرهاب بإشراف ومتابعة قيادة العمليات المشتركة، ضمن سلسلة من الواجبات المفاجئة لتفتيش السجون وأماكن التوقيف في مختلف محافظات العراق. وتأتي هذه الإجراءات ضمن صميم عمل القوات الأمنية، التي تنفذ حملات تفتيش دورية وممنهجة وفق خطط مدروسة لتعزيز الأمن ومنع أي خرق".

وآهابت قيادة العمليات المشتركة، بجميع الجهات والشخصيات التي تتناول الشأن الأمني في تصريحاتها الإعلامية، ضرورة توخي الدقة والمهنية العالية في تداول المعلومات، والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية قبل نشر أو تحليل أي موضوع أمني، لما لذلك من تأثير مباشر على الاستقرار المجتمعي والمعنويات العامة.

وأكدت القيادة أن القنوات الرسمية والجهات الأستخبارية متاحة وفق الضوابط والمعايير للاطلاع على الحقائق والتفاصيل الدقيقة، وأن القوات الأمنية مستمرة في أداء واجباتها بمهنية عالية، ولن تدخر جهداً في حماية أمن الوطن والمواطنين.