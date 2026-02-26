رئيس تحالف خدمات ورئيس تحالف أبشر يا عراق يؤكدان ضرورة دعم مسار الاستقرار وترسيخ عمل المؤسسات

أكد رئيس تحالف خدمات شبل الزيدي، ورئيس تحالف أبشر يا عراق الشيخ همام حمودي، ضرورة دعم مسار الاستقرار وترسيخ عمل المؤسسات، حيث ذكر بيان لتحالف الخدمات، أن "رئيس تحالف خدمات شبل الزيدي، استقبل في مكتبه، الشيخ همام حمودي والوفد المرافق له، بحضور رئيس كتلة خدمات النيابية النائب محمد جميل المياحي، وذلك في إطار اللقاءات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين القوى الوطنية وبحث مستجدات المشهد السياسي في البلاد".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض أبرز التحديات التي تواجه المرحلة الراهنة، فضلاً عن مناقشة سبل توحيد المواقف وتعزيز التعاون الوطني، حيث أكد الجانبان أهمية استمرار الحوار البنّاء، مشددين على ضرورة دعم مسار الاستقرار وترسيخ عمل المؤسسات، بما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي في الإصلاح والتنمية وترسيخ السلم الأهلي".