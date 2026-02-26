الأخبار

رئيس تحالف خدمات ورئيس تحالف أبشر يا عراق يؤكدان ضرورة دعم مسار الاستقرار وترسيخ عمل المؤسسات


أكد رئيس تحالف خدمات شبل الزيدي، ورئيس تحالف أبشر يا عراق الشيخ همام حمودي، ضرورة دعم مسار الاستقرار وترسيخ عمل المؤسسات، حيث ذكر بيان لتحالف الخدمات، أن "رئيس تحالف خدمات شبل الزيدي، استقبل في مكتبه، الشيخ همام حمودي والوفد المرافق له، بحضور رئيس كتلة خدمات النيابية النائب محمد جميل المياحي، وذلك في إطار اللقاءات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين القوى الوطنية وبحث مستجدات المشهد السياسي في البلاد".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض أبرز التحديات التي تواجه المرحلة الراهنة، فضلاً عن مناقشة سبل توحيد المواقف وتعزيز التعاون الوطني، حيث أكد الجانبان أهمية استمرار الحوار البنّاء، مشددين على ضرورة دعم مسار الاستقرار وترسيخ عمل المؤسسات، بما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي في الإصلاح والتنمية وترسيخ السلم الأهلي".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
