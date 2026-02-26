الأخبار

الإعمار تعلن اعتمادها آلية جديدة باستقطاب الشركات وإطلاق 13 خدمة عبر بوابة أور


 

 

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الخميس، عن اعتمادها آلية جديدة في استقطاب الشركات الاستثمارية، فيما أشارت الى تبسيط 13 خدمة وإطلاقها عبر بوابة أور الإلكترونية، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار للوكالة الرسمية، إن "توجهات الوزارة تنطلق من الرؤية الحكومية الداعمة للقطاع الخاص"، مبيناً ان "الفترة الأخيرة شهدت توجهاً واضحاً نحو شركات الاستثمار، ولا سيما في ما يتعلق بإنشاء المدن والمجمعات السكنية، الأمر الذي يسهم في توفير أموال للدولة وتخفيف العبء عنها في تمويل مشاريع حيوية أخرى".

وأضاف ان "الوزارة مضت بهذا التوجه بالشراكة مع القطاع الخاص، الى جانب إشراك الشركات في تنفيذ مشاريع أخرى مثل الطرق والجسور ومشاريع البنى التحتية الخاصة بالمياه والمجاري".

كما لفت الى ان "الوزارة خاضت تجربة جديدة تمثلت في استقطاب شركات تمتلك ملاءة مالية تمكنها من الاستمرار في تنفيذ المشاريع من دون ان يتسبب تأخر التخصيصات المالية في تعطيل العمل"، منوهاً بأن "الوزارة نجحت الى حد ما في جذب عدد من هذه الشركات"، وتابع، ان "الشركات المحلية شاركت لسنوات طويلة في مرحلة البناء والإعمار، وأن دخولها اليوم كشركات من القطاع الخاص، الى جانب شراكاتها مع شركات أجنبية استقطبتها الوزارة، أسهم في تعزيز حضورها في السوق ومواكبة التطور الذي يشهده قطاع البناء عالمياً".

وبما يتعلق بتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لمشاريع البنى التحتية، ذكر أن "هذا الملف يتركز بشكل خاص على مشاريع المدن السكنية، حيث عملت الوزارة على استقطاب الاستثمارات عبر تهيئة متطلبات فرز الأراضي وتسليمها الى المطورين".

وأضاف ان "فريقاً شكل برئاسة وزير الإعمار وهيئة تنفيذ المدن السكنية الجديدة يعمل وفق مبدأ (النافذة الواحدة)، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار التي تعد شريكاً أساسياً في هذا الملف"، مشيرا الى ان "باقي المشاريع الاستثمارية ضمن الخطط الحكومية تتكفل بها الموازنة الاتحادية، ولا سيما مشاريع الخدمات".

وأوضح الصفار، ان "الوزارة تعمل عبر مركز تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الفريق الوطني الخاص بتبسيط الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي وأتمتة الإجراءات الإدارية"، مبينا أنه "تم تبسيط إجراءات 13 خدمة حتى الان ونشرها عبر بوابة (أور الإلكترونية)".

كذلك أشار الى ان "هذه الخدمات تشمل التقديم على قروض الإسكان، واستخراج إجازة البناء، ومعاملات نصب عدادات الماء، وغيرها من الخدمات التي أصبحت متاحة إلكترونياً للمواطنين".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
