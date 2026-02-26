الإعمار تعلن اعتمادها آلية جديدة باستقطاب الشركات وإطلاق 13 خدمة عبر بوابة أور

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الخميس، عن اعتمادها آلية جديدة في استقطاب الشركات الاستثمارية، فيما أشارت الى تبسيط 13 خدمة وإطلاقها عبر بوابة أور الإلكترونية، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار للوكالة الرسمية، إن "توجهات الوزارة تنطلق من الرؤية الحكومية الداعمة للقطاع الخاص"، مبيناً ان "الفترة الأخيرة شهدت توجهاً واضحاً نحو شركات الاستثمار، ولا سيما في ما يتعلق بإنشاء المدن والمجمعات السكنية، الأمر الذي يسهم في توفير أموال للدولة وتخفيف العبء عنها في تمويل مشاريع حيوية أخرى".

وأضاف ان "الوزارة مضت بهذا التوجه بالشراكة مع القطاع الخاص، الى جانب إشراك الشركات في تنفيذ مشاريع أخرى مثل الطرق والجسور ومشاريع البنى التحتية الخاصة بالمياه والمجاري".

كما لفت الى ان "الوزارة خاضت تجربة جديدة تمثلت في استقطاب شركات تمتلك ملاءة مالية تمكنها من الاستمرار في تنفيذ المشاريع من دون ان يتسبب تأخر التخصيصات المالية في تعطيل العمل"، منوهاً بأن "الوزارة نجحت الى حد ما في جذب عدد من هذه الشركات"، وتابع، ان "الشركات المحلية شاركت لسنوات طويلة في مرحلة البناء والإعمار، وأن دخولها اليوم كشركات من القطاع الخاص، الى جانب شراكاتها مع شركات أجنبية استقطبتها الوزارة، أسهم في تعزيز حضورها في السوق ومواكبة التطور الذي يشهده قطاع البناء عالمياً".

وبما يتعلق بتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لمشاريع البنى التحتية، ذكر أن "هذا الملف يتركز بشكل خاص على مشاريع المدن السكنية، حيث عملت الوزارة على استقطاب الاستثمارات عبر تهيئة متطلبات فرز الأراضي وتسليمها الى المطورين".

وأضاف ان "فريقاً شكل برئاسة وزير الإعمار وهيئة تنفيذ المدن السكنية الجديدة يعمل وفق مبدأ (النافذة الواحدة)، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار التي تعد شريكاً أساسياً في هذا الملف"، مشيرا الى ان "باقي المشاريع الاستثمارية ضمن الخطط الحكومية تتكفل بها الموازنة الاتحادية، ولا سيما مشاريع الخدمات".

وأوضح الصفار، ان "الوزارة تعمل عبر مركز تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الفريق الوطني الخاص بتبسيط الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي وأتمتة الإجراءات الإدارية"، مبينا أنه "تم تبسيط إجراءات 13 خدمة حتى الان ونشرها عبر بوابة (أور الإلكترونية)".

كذلك أشار الى ان "هذه الخدمات تشمل التقديم على قروض الإسكان، واستخراج إجازة البناء، ومعاملات نصب عدادات الماء، وغيرها من الخدمات التي أصبحت متاحة إلكترونياً للمواطنين".