هيئة المنافذ الحدودية توضح تفاصيل أعمال تأهيل وتطوير منفذ الوليد الحدودي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن تفاصيل أعمال تأهيل وتطوير منفذ الوليد الحدودي، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أن "جهودها متواصلة في متابعة أعمال إعادة تأهيل وتطوير منفذ الوليد الحدودي، وذلك بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء"، مبينة ان "منفذ الوليد يعد أحد المنافذ الحيوية المهمة على الحدود العراقية السورية، ويمثل افتتاحه خطوة متقدمة بهدف تعزيز التبادل التجاري والترانزيت عبر البلاد".

وأضافت أن "أعمال التأهيل والتطوير تشمل إنشاء كرفانات وقاعات جديدة، وإكساء الطرق الداخلية، وإقامة منظومة إنارة حديثة، ومحطة كهرباء متكاملة".

كما لفتت إلى أن "هذا المشروع يأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية، مما يسهم في تحسين التجارة الدولية والاقتصاد الوطني".