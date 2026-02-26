وزارة التربية: إيقاف العمل بالصفوف الذهبية في المدارس الأهلية

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن تُوقِف العمل بالصفوف الذهبية في المدارس الأهلية، حيث ذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أن "تم إيقاف العمل بما يُسمّى بـ(الصفوف الذهبية) في جميع المؤسسات التعليمية الأهلية، وفق كتاب المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي"، مؤكداً "ضرورة الالتزام بالتعليمات النافذة".

كما وجّهت الوزارة "أقسام التعليم العام والملاك/شعبة التعليم الأهلي والأجنبي، بالتنسيق مع الإشراف التربوي والاختصاصي، بمتابعة المدارس ميدانياً والتأكد من عدم وجود أي صفوف مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات غير الملتزمة".

كذلك أوضحت أن "المديريات العامة تتحمل المسؤولية الكاملة في حال استمرار هذه الصفوف، مع تنفيذ الإيعاز فوراً وإيلاء الموضوع الأهمية القصوى للحفاظ على العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة".