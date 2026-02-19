عمليات بغداد: اغلاق معامل إنتاج الاسفلت وكور صهر المعادن في شرقي العاصمة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم، غلق وإزالة عدد من معامل إنتاج الاسفلت وكور صهر المعادن المخالفة للضوابط والشروط البيئية والصحية شرقي العاصمة، حيث ذكرت القيادة في بيان، أن لجنة الأمر الديواني (241285) تواصل أعمالها بهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج، واستكمالاً لعمليات غلق وتدقيق (المصانع والمعامل وكور صهر المعادن) غير المجازة".

وأضافت أن "اللجنة، وبالاشتراك مع مفارز من وزارة البيئة والدوائر البلدية والقوة الماسكة، تمكنت من غلق وإزالة عدد من معامل إنتاج الاسفلت وكور صهر المعادن المخالفة للضوابط الصحية والبيئية وشروط السلامة والأمان، والتي تعمل من دون موافقات أصولية، لما تسببه من ضرر على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في منطقة “كسرة وعطش” شرقي العاصمة".