حالة الطقس: حرارة مرتفعة حتى الأحد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة حتى الأحد المقبل، ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 17، أربيل 19، السليمانية و نينوى 20، كركوك 21، الأنبار22، بغداد وديالى وصلاح الدين وكربلاء المقدسة 23، النجف الأرشف وبابل 24، واسط والديوانية 25، المثنى 26، ذي قار 27، ميسان والبصرة 28".

وأضاف، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

كما لفت إلى، أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً على العموم وغائماً جزئياً في بعض أجزاء المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع عدة درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".

كذلك أوضح ، أن "طقس يوم الإثنين سيكون صحواً على العموم يتحول بعد الظهر إلى غائم جزئياً، ويكون غائماً في الأقسام الغربية من البلاد مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة فيها، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في عموم البلاد".