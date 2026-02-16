وزارة الإعمار والإسكان: استحداث قسم خاص لمتابعة تنفيذ مشاريعها في الديوانية

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، استمرار العمل بمشاريعها في محافظة الديوانية، فيما أشارت الى استحداث قسم لمتابعة المشاريع وإنجازها في المحافظة، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار للوكالة الرسمية، إن "أعمال الشركة الإسبانية في المحافظة جرت تسويتها أصولياً، وتمت إحالة ما تبقى من الأعمال الى شركات أخرى لضمان استمرار التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة".

كذلك أضاف الصفار، ان "العمل متواصل في عدد من مشاريع المجاري بمحافظة الديوانية، من بينها مشروع إنشاء (21) محطة رفع في عدد من الأحياء، بواقع (16) محطة لرفع مياه الأمطار و(5) محطات لرفع مياه الصرف الصحي".

كما أوضح أن "المشاريع تشمل أيضاً:

-مشروع مجاري عفك.

-مشروع مجاري غماس – المرحلة الأولى.

-مشروع تأهيل (12) حياً سكنياً.

-مشروع شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار والخطوط الناقلة لمحطة معالجة قضاء الصلاحية.

فيما لفت الصفار إلى "إدراج مشاريع إضافية في عدد من الأقضية والنواحي، منها، المهناوية –السنية - سومر- الشافعية- آل بدير- نفر- السدير- الشامية- ومنطقة العروبة الثالثة - والمعلمين والشهداء، فضلاً عن أحياء أخرى"، موضحا ان "هذه المشاريع تتضمن إعداد التصاميم والتنفيذ والتجهيز والتشغيل والصيانة لشبكات المجاري ومياه الأمطار والمياه الثقيلة، إلى جانب محطات الرفع ومحطات المعالجة".

كما أوضح الصفار، أن "محافظة الديوانية تحظى بخصوصية واهتمام حكومي"، لافتا إلى "استحداث قسم خاص لمتابعة تنفيذ مشاريعها ضمن المديرية العامة للمجاري، أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بهدف تسريع الإنجاز وضمان جودة التنفيذ".