الأخبار

وزارة الإعمار والإسكان: استحداث قسم خاص لمتابعة تنفيذ مشاريعها في الديوانية


 

 

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، استمرار العمل بمشاريعها في محافظة الديوانية، فيما أشارت الى استحداث قسم لمتابعة المشاريع وإنجازها في المحافظة، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار للوكالة الرسمية، إن "أعمال الشركة الإسبانية في المحافظة جرت تسويتها أصولياً، وتمت إحالة ما تبقى من الأعمال الى شركات أخرى لضمان استمرار التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة".

كذلك أضاف الصفار، ان "العمل متواصل في عدد من مشاريع المجاري بمحافظة الديوانية، من بينها مشروع إنشاء (21) محطة رفع في عدد من الأحياء، بواقع (16) محطة لرفع مياه الأمطار و(5) محطات لرفع مياه الصرف الصحي".

كما أوضح أن "المشاريع تشمل أيضاً:

-مشروع مجاري عفك.

-مشروع مجاري غماس – المرحلة الأولى.

-مشروع تأهيل (12) حياً سكنياً.

-مشروع شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار والخطوط الناقلة لمحطة معالجة قضاء الصلاحية.

فيما لفت الصفار إلى "إدراج مشاريع إضافية في عدد من الأقضية والنواحي، منها، المهناوية –السنية - سومر- الشافعية- آل بدير- نفر- السدير- الشامية- ومنطقة العروبة الثالثة - والمعلمين والشهداء، فضلاً عن أحياء أخرى"، موضحا ان "هذه المشاريع تتضمن إعداد التصاميم والتنفيذ والتجهيز والتشغيل والصيانة لشبكات المجاري ومياه الأمطار والمياه الثقيلة، إلى جانب محطات الرفع ومحطات المعالجة".

كما أوضح الصفار، أن "محافظة الديوانية تحظى بخصوصية واهتمام حكومي"، لافتا إلى "استحداث قسم خاص لمتابعة تنفيذ مشاريعها ضمن المديرية العامة للمجاري، أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بهدف تسريع الإنجاز وضمان جودة التنفيذ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير التعليم وكالة: الذكاء الاصطناعي استحقاق استراتيجي غير قابل للتأجيل
وزارة العدل: سجن الحلة للنساء يحقق نجاح (100٪) بالنصف الأول للعام الحالي بمحو الأمية
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد
جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بإرهابيَين اثنين في الأنبار
وزارة الإعمار والإسكان: استحداث قسم خاص لمتابعة تنفيذ مشاريعها في الديوانية
مجلس النواب يستدعي سفير العراق لدى السعودية ويشكل لجنة تحقيقية
الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية مشتركة من خمسة محاور في صحراء نينوى
حالة الطقس: أمطار رعدية واستمرار ارتفاع درجات الحرارة
الشيخ قيس الخزعلي يؤكد لوفدَ منظمةِ بدر ضرورةَ تسريع تشكيلِ الحكومة
الاطاحة بمبتز حاول مساومة فتاة مقابل عدم نشر صورها في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك