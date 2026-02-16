وزارة العدل: سجن الحلة للنساء يحقق نجاح (100٪) بالنصف الأول للعام الحالي بمحو الأمية

صرّحت وزارة العدل، اليوم الاثنين، بأن سجن الحلة للنساء، حقق نسبة نجاح (100٪) بالنصف الأول للعام الحالي بمحو الأمية، فقد ذكرت الوزارة في بيان، ان "مركز العلم نور النسوي لمحو الأمية وتعليم مهارات الحياة في سجن الحلة للنساء، أعلن عن نتائج امتحانات النصف الأول للعام الدراسي (2025–2026) للمرحلتين الأساسي والتكميلي، مسجّلاً نسبة نجاح بلغت (100%) ، وبمشاركة 50 نزيلة في إنجاز يعكس فاعلية البرامج التعليمية المعتمدة داخل المؤسسة الإصلاحية".

وأضافت ان "عملية توزيع النتائج جرت بإشراف مباشر من إدارة السجن، في إطار دعمها المتواصل للبرامج التعليمية والتأهيلية، وحرصها على ترسيخ بيئة تعليمية منضبطة تسهم في تطوير قدرات النزيلات وتعزيز فرص اندماجهن الإيجابي في المجتمع بعد انقضاء محكوميتهن"، وتابعت ان "لجنة مختصة من المديرية العامة لتربية بابل، تولّت تصحيح الدفاتر الامتحانية، بما يضمن أعلى معايير الدقة والشفافية في احتساب النتائج، فيما أُجريت الاختبارات بإشراف إدارة المركز ومتابعة تنظيمية دقيقة"، لافتة الى ان "مركز العلم نور النسوي يُعد من المبادرات التعليمية الرائدة داخل سجن الحلة للنساء، إذ واصل خلال السنوات الماضية تنفيذ برامج محو الأمية وتنمية مهارات الحياة، ما يعكس التزام الإدارة بتعزيز المسار التعليمي بوصفه ركيزة أساسية في برامج الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج المجتمعي".