الأخبار

مجلس النواب يستدعي سفير العراق لدى السعودية ويشكل لجنة تحقيقية


 

 

قرر مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، استدعاء سفير العراق لدى المملكة العربية السعودية وتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة، على خلفية "الإساءة لسمعة العراق" والخروج عن السياقات والأعراف الدبلوماسية المعمول بها، حيث ذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، وجّه الدائرة البرلمانية بمخاطبة وزارة الخارجية رسمياً لاستدعاء السفير العراقي في الرياض والمثول أمام المجلس خلال 48 ساعة. كما أمر الحلبوسي بتشكيل لجنة تخصصية للتحقيق في ملابسات الواقعة وإعلام المجلس بالنتائج والتوصيات بأسرع وقت ممكن.

وجاء هذا القرار بعد تداول مقطع فيديو أثار موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ ظهر فيه السفير وأعضاء من الوفد العراقي بوضعية اعتبرت "مهينة بروتوكولياً" أثناء مراسم استقبال في مقر السفارة بالرياض، حيث بدا الوفد العراقي واقفاً في حين كان مسؤول سعودي يجلس أثناء التعارف، مما عُدَّ خرقاً لمبدأ الندية الدبلوماسية وتجاوزاً على هيبة الدولة.

