الشيخ قيس الخزعلي يؤكد لوفدَ منظمةِ بدر ضرورةَ تسريع تشكيلِ الحكومة

استقبلَ الأمين العام لحركة عصائبِ أهلِ الحق الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبِهِ ببغداد اليوم، وفدَ منظمةِ بدر برئاسة محمد العسكري مسؤول المكتبِ السياسيِّ للمُنظمة، وعضويةِ عددٍ من القياداتِ السياسية والنيابية.

وبحثَ الجانبانِ بحسب بيان لمكتب الشيخ الخزعلي آفاقَ التعاونِ والتواصلِ بينَ قوى الإطارِ التنسيقي، لتجاوزِ العقباتِ التي تعترضُ الجُهودَ الراميةَ إلى الإسراعِ بتشكيلِ الحكومةِ وإنهاءِ حالةِ الانسدادِ السياسي، والمُضيِّ بتحقيقِ تطلّعاتِ العراقيين في بناءِ دولة قويّةٍ قادرةٍ على حفظِ سيادةِ البلدِ وتعزيزِ مكانتِهِ، وتوفيرِ متطلّباتِ العيشِ الكريمِ لأبنائِه.