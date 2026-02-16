الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية مشتركة من خمسة محاور في صحراء نينوى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، إطلاق عملية أمنية مشتركة من خمسة محاور في صحراء نينوى، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي، أطلقت اليوم عملية أمنية واسعة في صحراء نينوى من خمسة محاور، بمشاركة قطعات الجيش العراقي وبإسناد عدد من تشكيلات الهيئة، بهدف ملاحقة فلول عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتعزيز الأمن ضمن قاطع المسؤولية".

كذلك أضاف، أن "العملية تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب، وتعقب الخلايا النائمة، ومنع أي تحركات معادية في المناطق الصحراوية، عبر تنفيذ عمليات تفتيش وتمشيط شاملة تستند إلى جهد استخباري واستطلاع ميداني مسبق لضمان الدقة وسرعة الإنجاز".

كما أوضح ان "العملية شاركت فيها ألوية وأقسام قيادة عمليات نينوى، وعمليات غرب نينوى، ومكتب المعلومات في المحافظة، مع إسناد مباشر من مديريات الهيئة، بينها الهندسة العسكرية، والطبابة".

فيما أكدت الهيئة وفقاً للبيان، أن "هذه العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات استباقية تنفذها قوات الحشد الشعبي بالتنسيق مع القوات الأمنية، لترسيخ الأمن والاستقرار ومنع إعادة تشكل العناصر الإرهابية في المناطق المفتوحة".