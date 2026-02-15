وزارة التربية: 12 مليون طالب وتلميذ يستأنفون دوامهم

استأنف أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب، اليوم الأحد، الدوام في المدارس بعد انقضاء عطلة نصف السنة للعام الدراسي 2025 ــ 2026، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "الوزارة استكملت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بانطلاق الفصل الثاني من العام الدراسي 2025 ــ 2026 بعد انقضاء عطلة نصف السنة".

وأضاف أن "أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب عاودوا الانتظام بالدوام في المدارس للمباشرة بالفصل الثاني وإكمال المنهج المحدد، إذ تمت تهيئة المدارس ومتابعة اللجان الامتحانية وآلية تصحيح الدفاتر الخاصة بامتحانات نصف السنة تمهيداً لإعلان النتائج بشكل لا مركزي بحسب أسبقية كل مدرسة من ناحية التصحيح بإشراف مباشر من جهازي الإشراف التربوي والاختصاصي".

كما لفت إلى أن "المدارس غير مشمولة بتقليص ساعات الدوام خلال شهر رمضان وستتم متابعة ذلك من خلال المديريات العامة للتربية بغداد والمحافظات، من أجل إكمال الخطة الدراسية لهذا العام لاسيما بعد انقضاء الفصل الدراسي الأول بوتيرة ونشاط وإنجاز خالٍ من أي عقبات أو مشكلات. وفي سياق متصل، أعدت وزارة الصحة برنامجاً صحياً نفسياً مخصصاً للطلبة اليافعين في المدارس مع إجراء مسح ميداني في المراحل الثانوية ضمن 420 مركزاً صحياً صديقاً لهذه الفئة".