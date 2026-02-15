محكمة جنايات الأنبار: السجن المؤبد بحق مدان ضبط بحوزته 18 ألف حبة مخدرة

أصدرت محكمة جنايات الأنبار، اليوم الأحد، حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان ضبط بحوزته 18 ألف حبة مخدرة، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، أنَّ "محكمة جنايات الأنبار، أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة"، مبينا أنه "ضبط بحوزة المدان 18 ألف حبة مخدرة من مادة الأمفيتامين، بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

كما أشار الى ان "الحكم بحقه صدر وفقاً لأحكام المادة 27 / أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".