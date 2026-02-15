الأمن الوطني يعلن نجاح الحقيبة الامتحانية الإلكترونية بضبط عشرات حالات الغش بالمدارس

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي،اليوم الاحد، نجاح الحقيبة الامتحانية الإلكترونية بضبط عشرات حالات الغش بالمدارس، فقد ذكر بيان للجهاز نشرته الوكالة الرسمية، أن "الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني العراقي أرشد الحاكم، أكد نجاح الحقيبة الامتحانية الإلكترونية، في كشف وضبط عشرات من حالات الغش داخل عددٍ من مدارس العاصمة بغداد خلال الامتحانات التمهيدية ،وذلك بعد استخدامها ميدانيًا وإثبات فاعليتها العالية في الكشف والتشخيص".

كذلك أوضح أن "هذه النتائج تمثّل دخول الحقيبة مرحلة العمل الفعلي وبكفاءة واضحة، وتأتي ضمن دعم جهاز الأمن الوطني لـوزارة التربية بالإجراءات الفنية والاستخبارية، بما يعزّز نزاهة الامتحانات، ويضمن تكافؤ الفرص".