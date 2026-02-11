الأخبار

العراق يستدعي السفير التركي على خلفية تصريحات هاكان فيدان


استضافت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء ( 11 شباط 2026 )، السفير التركي لدى العراق، أنيل بورا إينان، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة CNN التركية بتاريخ 9 شباط الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان،أن وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، أكد خلال اللقاء استياء العراق من تلك التصريحات، واصفًا إياها بأنها تمثل إساءة للعلاقات الودية بين بغداد وأنقرة، وتعد تدخلًا في الشأن الداخلي العراقي وتجاوزًا للأعراف الدبلوماسية.

وشدد بحر العلوم على أن "العراق دولة مؤسسات ذات نظام سياسي ديمقراطي دستوري، ولا يمكن مقارنته بدول أخرى لها أنظمة سياسية مختلفة"، مضيفًا أن "ملف سنجار وسائر المناطق العراقية شأن وطني خالص يُدار وفق الأولويات والآليات الوطنية، مع رفض أي تدخل خارجي لفرض حلول أو التأثير سياسيًا أو عسكريًا".

من جانبه، أوضح السفير التركي أن "تصريحات وزير خارجيته فُهمت بشكل غير دقيق نتيجة ترجمة غير صحيحة"، موضحًا أن "حديث الوزير كان يتعلق بعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) المتواجدين في العراق، ولا علاقة له بالشأن العراقي الداخلي أو بالمواطنين العراقيين". وأكد أن "سياسة بلاده تجاه العراق ثابتة، وتحترم سيادته ولا تتدخل في شؤونه الداخلية".

وفي ختام اللقاء، شدد السفير التركي على حرص حكومته على تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكداً أنه سينقل إلى قيادته موقف العراق وتحفظاته، معربًا عن أهمية الحفاظ على التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الجارين.

وكان وزير الخارجية التركي قد أعاد في الأسابيع الأخيرة توجيه الخطاب التركي نحو العراق بصورة أكثر صراحة، عندما ربط بين ما وصفه بـ"تصفية المسألة الكردية في الشمال السوري ودمج قوات قسد في إطار الدولة السورية"، وبين الانتقال لاحقًا إلى "الملف العراقي".

وقال فيدان: "بعد انتهاء المسألة السورية سننتقل إلى الملف العراقي"، في إشارة إلى تسوية وضع قوات قسد في الشمال السوري وإعادة دمجها في مؤسسات دمشق، مضيفًا: "نأمل أن يكونوا قد تعلّموا الدرس من سوريا وأن يتصرفوا بحكمة". وتابع الوزير التركي مباشرة بشأن العراق: "لا يمكن أن يستمر وضع منطقة سنجار على ما هو عليه"، مؤكدًا أن بلاده تواصلت مع الحشد الشعبي أكثر من عشرين مرة، وستتابع تطورات الوضع عن كثب.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
