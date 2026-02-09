مجلس القضاء: السجن 6 سنوات بحق مسؤول التوطين في مديرية تنفيذ البياع

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات بحق مسؤول التوطين في مديرية تنفيذ البياع، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، ان "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات بحق موظف في وزارة العدل، عن جريمة الاستيلاء على مبالغ مالية عبر استغلال منصبه الوظيفي".

كذلك أضاف ان "المدان الذي كان يشغل منصب مسؤول التوطين في مديرية تنفيذ البياع، قام بالاستيلاء بغير حق قانوني على مبالغ مالية مخصصة لمستحقات الدائنين، بعدما استغل صلاحياته في نظام التوطين والأضابير التنفيذية وتحويل الأموال لصالحه الشخصي". كما أشار الى ان "الحكم بحقه صدر وفقاً لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".