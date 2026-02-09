الأخبار

القوات الخاصة العراقية تحرز المركز الثاني بمسابقة فريق الروح للجيش الباكستاني


 

 

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، ان فريق فرقة القوات الخاصة الأولى في الجيش العراقي احرز المركز الثاني بالميدالية الفضية في منافسات مسابقة فريق الروح للجيش الباكستاني، إذ ذكر بيان للوزارة، أن "فريق فرقة القوات الخاصة الأولى في الجيش العراقي احرز المركز الثاني،متوجاً بالميدالية الفضية في منافسات مسابقة فريق الروح للجيش الباكستاني بنسختها التاسعة (PATS)، التي تعد من أقسى وأصعب المسابقات العسكرية على المستوى الدولي".

كما اضاف أن "المسابقة شهدت مشاركة 26 فريقًا عسكريًا يمثلون 24 دولة، فيما استمرت فعالياتها لمدة 60 ساعة متواصلة، شملت تنفيذ واجبات عسكرية معقدة في تضاريس وعرة وشديدة الصعوبة، وبمسافة إجمالية بلغت 90 كيلومترًا"، وتابع أن "الفريق العراقي أظهر مستوى عاليًا من الكفاءة القتالية والجاهزية البدنية والانضباط العسكري، ما مكّنه من اجتياز جميع مراحل المسابقة بنجاح والتفوق على العديد من الفرق المشاركة".

كذلك أوضح، ان "هذا الإنجاز يؤمد المستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات الخاصة العراقية، وقدرتها على المنافسة وتحقيق نتائج مشرّفة في المحافل العسكرية الدولية".

