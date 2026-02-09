أمانة بغداد: توجيهات بتأهيل وتطوير جميع الطرق السريعة بالعاصمة

صرّحت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن توجيهات حكومية بإحالة جميع الطرق السريعة في العاصمة بغداد إلى وزارة الإعمار والإسكان لغرض التأهيل والتطوير، حيث ذكر المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل للوكالة الرسمية، إن "هناك توجيهات من قبل رئيس الوزراء وصدور أمر ديواني بإحالة جميع الطرق السريعة في بغداد سواء كان طريق القناة أو محمد القاسم أو عتبة بن غزوان أو سريع الدورة أو طريق صلاح الدين السريع، الى وزارة الإعمار والإسكان لغرض التأهيل والتطوير ضمن خطة فك الاختناقات المرورية ".

كذلك أضاف، أن "أمانة بغداد مستعدة لتقديم أي معونة أو مساعدة للدوائر المختصة بوزارة الإعمار والإسكان، كوننا نعمل ضمن فريق واحد لإنجاز مشاريع كبيرة في العاصمة بغداد"، مبيناً أن "هناك حزمة مجسرات كبيرة تم إنجازها بالتنسيق والتعاون ما بين أمانة بغداد ووزارة الإعمار والإسكان ".