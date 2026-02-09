الأخبار

أمانة بغداد: توجيهات بتأهيل وتطوير جميع الطرق السريعة بالعاصمة


 

 

صرّحت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن توجيهات حكومية بإحالة جميع الطرق السريعة في العاصمة بغداد إلى وزارة الإعمار والإسكان لغرض التأهيل والتطوير، حيث ذكر المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل للوكالة الرسمية، إن "هناك توجيهات من قبل رئيس الوزراء وصدور أمر ديواني بإحالة جميع الطرق السريعة في بغداد سواء كان طريق القناة أو محمد القاسم أو عتبة بن غزوان أو سريع الدورة أو طريق صلاح الدين السريع، الى وزارة الإعمار والإسكان لغرض التأهيل والتطوير ضمن خطة فك الاختناقات المرورية ".

كذلك أضاف، أن "أمانة بغداد مستعدة لتقديم أي معونة أو مساعدة للدوائر المختصة بوزارة الإعمار والإسكان، كوننا نعمل ضمن فريق واحد لإنجاز مشاريع كبيرة في العاصمة بغداد"، مبيناً أن "هناك حزمة مجسرات كبيرة تم إنجازها بالتنسيق والتعاون ما بين أمانة بغداد ووزارة الإعمار والإسكان ".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
