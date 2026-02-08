الأخبار

القضاء يكشف تفاصيل مجريات التحقيق مع عناصر داعش الارهابي القادمين من سوريا


أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، ( 8 شباط 2026 )، أن التحقيقات مع عناصر عصابات داعش الإرهابية القادمين من سوريا ستستمر لمدة تتراوح ما بين 4 و6 أشهر، مبيناً أن "هناك عناصر ضمن المعتقلين يوصفون بأنهم شديدو الخطورة ومتهمون باستخدام أسلحة كيميائية.

وأوضح المركز للوكالة الرسمية أن "التحقيق مع عناصر داعش الارهابي يبدأ من الصفر،" مشيراً إلى أن "ملفاتهم تشمل 42 جنسية مختلفة من بينهم عراقيون، كما أن ملفات المتهمين القادمين من سوريا تتضمن جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية وجرائم الإبادة الجماعية".

وأضاف، أن "عملية التحقيق مع هؤلاء العناصر ستتم بناءً على بنك معلومات واسع،" لافتاً إلى أن "معتقلي داعش الارهابي القادمين من سوريا لم يسبق وأن تمت محاكمتهم هناك، وينحدرون من 42 دولة،" مؤكداً في الوقت ذاته أنه "لا يمكن الحديث عن تسليم أي من هؤلاء المعتقلين إلى دولهم قبل إكمال كافة إجراءات التحقيق القانونية".

وأشار المركز إلى، أن "التحقيق مع معتقلي داعش الارهابي يجري حالياً في محكمة تحقيق الكرخ الأولى، ويعتمد بشكل أساسي على قاعدة بيانات وبنك معلومات دقيق وشامل".

وكان مجلس القضاء الأعلى قد اعلن في الثاني من شباط الجاري، عن المباشرة بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصر من كيان داعش الإرهابي الذي تم تسلمهم مؤخراً من المحتجزين في الاراضي السورية.

يذكر أن العدد المتوقع وصوله للعراق يصل إلى أكثر من 7000 عنصر من كيان داعش الإرهابي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القضاء يكشف تفاصيل مجريات التحقيق مع عناصر داعش الارهابي القادمين من سوريا
بدر النيابية تبحث مع تحالف عزم الأوضاع السياسية والمخاطر الاقتصادية في البلاد
تسمية رئاسة كتلة بدر ومتحدثها الرسمي للدورة التشريعية
اجتماع رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل يؤكد على حسم ملف اللجان النيابية وتفعيل عملها
الاتحادية تحسم الجدل الأربعاء المقبل .. دعوى نيابية للطعن بزيادة الضرائب
المفوضية تحدد تسمية بديل السوداني لعضوية مجلس النواب
الإعلام والاتصالات توقف برنامجا تلفزيونيا وتمنع مقدمته من الظهور لمدة 90 يوماً (وثيقة)
صادقون ترد على دولة القانون: حافظوا على وحدة الاطار التنسيقي
الكمارك تنفي فرض رسوم 500% على حليب الأطفال وتتوعد مروجي الشائعات
استخبارات الحشد تلقي القبض على ارهابي داعشي في سهل نينوى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك