القضاء يكشف تفاصيل مجريات التحقيق مع عناصر داعش الارهابي القادمين من سوريا

أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، ( 8 شباط 2026 )، أن التحقيقات مع عناصر عصابات داعش الإرهابية القادمين من سوريا ستستمر لمدة تتراوح ما بين 4 و6 أشهر، مبيناً أن "هناك عناصر ضمن المعتقلين يوصفون بأنهم شديدو الخطورة ومتهمون باستخدام أسلحة كيميائية.

وأوضح المركز للوكالة الرسمية أن "التحقيق مع عناصر داعش الارهابي يبدأ من الصفر،" مشيراً إلى أن "ملفاتهم تشمل 42 جنسية مختلفة من بينهم عراقيون، كما أن ملفات المتهمين القادمين من سوريا تتضمن جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية وجرائم الإبادة الجماعية".

وأضاف، أن "عملية التحقيق مع هؤلاء العناصر ستتم بناءً على بنك معلومات واسع،" لافتاً إلى أن "معتقلي داعش الارهابي القادمين من سوريا لم يسبق وأن تمت محاكمتهم هناك، وينحدرون من 42 دولة،" مؤكداً في الوقت ذاته أنه "لا يمكن الحديث عن تسليم أي من هؤلاء المعتقلين إلى دولهم قبل إكمال كافة إجراءات التحقيق القانونية".

وأشار المركز إلى، أن "التحقيق مع معتقلي داعش الارهابي يجري حالياً في محكمة تحقيق الكرخ الأولى، ويعتمد بشكل أساسي على قاعدة بيانات وبنك معلومات دقيق وشامل".

وكان مجلس القضاء الأعلى قد اعلن في الثاني من شباط الجاري، عن المباشرة بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصر من كيان داعش الإرهابي الذي تم تسلمهم مؤخراً من المحتجزين في الاراضي السورية.

يذكر أن العدد المتوقع وصوله للعراق يصل إلى أكثر من 7000 عنصر من كيان داعش الإرهابي.