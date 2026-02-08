الكمارك تنفي فرض رسوم 500% على حليب الأطفال وتتوعد مروجي الشائعات

نفت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، ( 8 شباط 2026 )، ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن فرض ضريبة أو رسوم كمركية جديدة على حليب الأطفال بنسبة 500%.

وقالت الكمارك في بيان إن: "هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي صادر عن الجهات المختصة،" موضحة أن "حليب الأطفال يُعد من المواد الأساسية التي تمس الأمن الصحي والغذائي للمواطن، وهو غير مشمول بأي زيادات ضريبية أو كمركية، التزاماً بالسياسات الحكومية الهادفة إلى حماية المستهلك ودعم الشرائح الأكثر حاجة، ولا سيما فئة الأطفال".

وأضافت، أن "أي قرارات تتعلق بالرسوم الكمركية أو الإجراءات التنظيمية يتم الإعلان عنها حصرياً عبر القنوات الرسمية المعتمدة، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة الرأي العام".

وشددت الهيئة العامة للكمارك، "على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة التي تمس الاستقرار الاقتصادي والثقة بالمؤسسات الرسمية".