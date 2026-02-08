الأخبار

الكمارك تنفي فرض رسوم 500% على حليب الأطفال وتتوعد مروجي الشائعات


نفت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، ( 8 شباط 2026 )، ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن فرض ضريبة أو رسوم كمركية جديدة على حليب الأطفال بنسبة 500%.

وقالت الكمارك في بيان  إن: "هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي صادر عن الجهات المختصة،" موضحة أن "حليب الأطفال يُعد من المواد الأساسية التي تمس الأمن الصحي والغذائي للمواطن، وهو غير مشمول بأي زيادات ضريبية أو كمركية، التزاماً بالسياسات الحكومية الهادفة إلى حماية المستهلك ودعم الشرائح الأكثر حاجة، ولا سيما فئة الأطفال".

وأضافت، أن "أي قرارات تتعلق بالرسوم الكمركية أو الإجراءات التنظيمية يتم الإعلان عنها حصرياً عبر القنوات الرسمية المعتمدة، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة الرأي العام".

وشددت الهيئة العامة للكمارك، "على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة التي تمس الاستقرار الاقتصادي والثقة بالمؤسسات الرسمية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تسمية رئاسة كتلة بدر ومتحدثها الرسمي للدورة التشريعية
اجتماع رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل يؤكد على حسم ملف اللجان النيابية وتفعيل عملها
الاتحادية تحسم الجدل الأربعاء المقبل .. دعوى نيابية للطعن بزيادة الضرائب
المفوضية تحدد تسمية بديل السوداني لعضوية مجلس النواب
الإعلام والاتصالات توقف برنامجا تلفزيونيا وتمنع مقدمته من الظهور لمدة 90 يوماً (وثيقة)
صادقون ترد على دولة القانون: حافظوا على وحدة الاطار التنسيقي
الكمارك تنفي فرض رسوم 500% على حليب الأطفال وتتوعد مروجي الشائعات
استخبارات الحشد تلقي القبض على ارهابي داعشي في سهل نينوى
قوات نخبة تتولى حماية مراكز احتجاز ارهابيي داعش المنقولين من سوريا للعراق
السامرائي والسفير الروسي يبحثان دعم الاستقرار وبناء شراكات متوازنة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك