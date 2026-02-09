محكمة جنايات صلاح الدين: الحبس الشديد بحق مدان أقدم على ابتزاز فتاة

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاثنين، حكماً بالحبس الشديد بحق مدان أقدم على ابتزاز فتاة، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، أن "محكمة جنايات صلاح الدين، اصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدان عن جريمة ابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي".

كذلك اضاف، أن "المدان اشترك مع متهم آخر في مساومة الضحية وطلب مبالغ مالية منها مقابل عدم نشر صورها"، وتابع أن "الحكم صدر بحقه وفقاً لأحكام المادة 452 / 1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".