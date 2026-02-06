الحشد الشعبي ينفي انسحاب قواته من احدى السيطرات في منطقة آلتون كوبري

نفت هيئة الحشد الشعبي أنسحاب قواتها من احدى السيطرات في منطقة آلتون كوبري .

وذكرت الهيئة في بيان ان قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة في الهيئة تنفي ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم انسحاب قوات الحشد الشعبي من احدى السيطرات في منطقة آلتون كوبري.

واكدت الهيئة أن قواتها متواجدة في مواقعها وتؤدي واجباتها الأمنية بصورة طبيعية، ضمن قواطع المسؤولية، وبالتنسيق المستمر مع القوات الأمنية، حفاظًا على الأمن والاستقرار.

واوضحت قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة أن هذه الأنباء غير صحيحة وعارية عن الصحة، وتهدف إلى إثارة الرأي العام وبث معلومات مضللة، داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وختمت الهيئة بيانها بالاشارة الى ان القيادة تحتفظ بحقها القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مروّجي الأخبار الكاذبة .