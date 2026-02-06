مصدر يوضح طبيعة الانفجارات على الحدود الشرقية للعراق

كشف مصدر مطلع اليوم الجمعة (6 شباط 2026 )، عن أسباب الانفجارات التي سُمعت صباح اليوم على الشريط الحدودي العراقي – الإيراني من جهة قضاء خانقين أقصى شمال شرق ديالى.

وقال المصدر إن "الانفجارات التي سُمعت صباح اليوم قرب الشريط الحدودي هي نتيجة تدريبات ومناورات عسكرية للقوات الإيرانية، التي تنتشر بعض مواقعها على مسافة قريبة من الحدود، لكنها بعمق يصل إلى 10 – 15 كيلومترًا داخل الأراضي الإيرانية".وأضاف أن "هذه التدريبات تجري منذ فترة في إطار تعزيز القدرات العسكرية، لا سيما في ملف الدفاع الجوي".

وأشار المصدر إلى أن "بعض التكهنات أشارت إلى أن الانفجارات حدثت داخل الحدود العراقية، وهو أمر ننفيه جملة وتفصيلاً"، موضحًا أن "الانفجارات تجري داخل الأراضي الإيرانية، لكن طبيعة البيئة الجغرافية تسمح بوصول صوتها إلى المناطق القريبة من شريط الحدود، بما فيها محيط قضاء خانقين والمناطق المحيطة بالمعبر الحدودي، وصولًا إلى شارع معبر المنذرية".