نيجيرفان بارزاني ومظلوم عبدي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا

بحث نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان ومظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية /قسد/ مستجدات الاوضاع في سوريا .

وذكرت رئاسة اقليم كردستان في بيان لها الليلة الماضية ان الجانبين بحثا ايضا آخر المستجدات الميدانية والسياسية للوضع في سوريا، والمسألة الكردية في سوريا، والاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية /قسد / .

وجدد نيجيرفان بارزاني دعم إقليم كردستان للحل السلمي للمشكلات، مؤكداً على أهمية استمرار الحوار بين الأطراف وحماية حقوق جميع المكونات والشعب الكوردي ضمن إطار سوريا موحدة.

من جانبه، قدم مظلوم عبدي نبذة عن أوضاع المنطقة والمحادثات مع دمشق والأطراف الدولية، معبراً عن شكره وتقديره للدور المستمر لرئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني وإلاقليم في دعم الحقوق المشروعة للشعب الكردي وجهوده الرامية لتهدئة التوترات.

وفي محور آخر من الاجتماع، تم بحث مخاطر الإرهاب وتحركات داعش في المنطقة، حيث اتفق الجانبان على أن التنسيق بين الأطراف ودعم التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب، يمثل عاملاً أساسياً لحماية أمن المنطقة بشكل عام.