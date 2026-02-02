جنايات صلاح الدين: السجن 6 سنوات لمُدان بالتستر وإيواء إرهابيين من داعش

اصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الإثنين ( 2 شباط 2026 )، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان، عن جريمة التستر وتقديم الدعم اللوجستي لعناصر تنتمي إلى عصابات داعش الإرهابي.

وذكر إعلام القضاء الأعلى في بيان أن "المدان أقدم على تزويد ثلاثة إرهابيين بالمواد الغذائية وشرائح اتصال (سيم كارت)، فضلاً عن اتخاذ منزله ملاذاً لإيوائهم عام 2022، تحقيقاً لغايات إرهابية".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام المادة الرابعة /2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بأحكام المادة 132/ 2 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".