تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، من الإطاحة بسبعة من تجار ومروجي المخدرات في محافظتي بغداد والأنبار.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ، إنه "حسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية والمتضمنة القضاء على آفة المخدرات وفي ضربة استباقية جديدة ضمن حملتها المستمرة ضد شبكات الترويج والاتجار بالمخدرات تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في أقسام الاستخبارات والأمن لفرق المشاة ( 6 - 17 - 7 ) وبعمليات منفصلة من الإطاحة بسبعة من تجار ومروجي المخدرات في بغداد والأنبار".

وأضافت المديرية أن "هذه العمليات جاءت بعد المتابعة الحثيثة لتحركاتهم المشبوهة في إطار جهود المديرية لحماية المجتمع وتعزيز الأمن والاستقرار، حيث تم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وتم تسليمهم مع المواد إلى الجهات المختصة أصوليا".