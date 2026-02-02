جنايات ذي قار: السجن 15 سنة بحق مدان عن جريمة الدكة العشائرية

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الإثنين ( 2 شباط 2026 )، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمة الدكة العشائرية.

وذكر إعلام القضاء الأعلى في بيان ، أن المدان قام باستهداف منازل مواطنين بالعيارات النارية بقصد ترويعهم وبث الرعب في نفوسهم".

وأضاف البيان أنه "تم صدور الحكم بحقه وفقا لأحكام المادة الثانية / 1 / 3 / 4 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات".