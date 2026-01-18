وزير الخارجية الإيراني: العراق أثبت أنه قادر على لعب دور هام في تعزيز التعاون الإقليمي عبر الحوار

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن العراق أثبت قدرته على لعب دور مهم في تعزيز التعاون الإقليمي عبر الحوار، إذ أعرب عراقجي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، في مقر الخارجية في طهران، عن "جاهزية الجمهورية الإسلامية في تعزيز العلاقات مع العراق على الصعد كافة والتوصل الى اتفاقية تعاون شامل مشترك".

كذلك أضاف، أن "توضيحات شاملة قدمت للعراق في ما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران"، مؤكدا ان "العراق أثبت أنه قادر على لعب دور مهم في تعزيز التعاون الإقليمي عبر الحوار"، وتابع، أن "لدينا فهماً مشتركاً مع العراق حول القضايا الأمنية والإقليمية ونعمل على تنظيم اتفاق تعاون أمني مشترك".