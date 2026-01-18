القنصل الإيراني في البصرة: جهات خارجية حاولت حرف التظاهرات لإشعال حرب أهلية داخل إيران

كشف القنصل الإيراني في محافظة البصرة، سعيد السيدين، اليوم الأحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، عن تفاصيل الأحداث والتظاهرات التي شهدتها عدد من المناطق الإيرانية مؤخراً، متهماً جهات خارجية بتحريفها لإشعال حرب أهلية في إيران.

وقال السيدين خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين إن "التظاهرات كانت تجري بعلم المرشد الخامنئي وبإشراف الحكومة الإيرانية، واتسمت في بدايتها بالسلمية، إلا أن جهات خارجية تدخلت وحاولت زج المحتجين في فتنة تهدف إلى إشعال فتيل حرب أهلية داخل إيران".

وأضاف القنصل أن "هذه التدخلات أدت إلى خروج الأمور عن مسارها السلمي، مما أسفر عن استشهاد نحو 300 عنصر من الشرطة الإيرانية جراء تلك الأحداث الدامية التي استمرت لنحو ثلاثة أيام"، مشيراً إلى أن "السلطات الإيرانية تمكنت في نهاية المطاف من السيطرة على الموقف وإعادة الاستقرار".

وشدد السيدين على أن "إيران على أهبة الاستعداد وبالجاهزية التامة لمقارعة كل من يهدد سلمها الأهلي أو يحاول النيل من أمن واستقرار الدولة".