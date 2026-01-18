العراق يحبط تهريب 15 صهريجا محملا بالمشتقات النفطية

أعلنت شرطة الطاقة، اليوم الاحد، عن القبض على 19 متهما بتهريب المشتقات النفطية وضبط 15 صهريجا معدا للتهريب.

وقال مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن ظافر الحسيني في تصريح للوكالة الرسمية إن "الجهود المتواصلة التي تبذلها مفارز شرطة الطاقة لحماية الثروة الوطنية ومكافحة تهريب المشتقات النفطية أسفرت في الحد من عمليات تهريب النفط بنسبة 98%، فضلا عن انهاء ملف الخروقات على الانابيب النفطية بشكل كامل في البلاد".

وأضاف أن "المفارز اﻷمنية لشرطة الطاقة تمكنت خلال شهر كانون الثاني الجاري من إلقاء القبض على 19 متهما بعمليات تهريب المشتقات النفطية في عموم محافظات البلاد بعد متابعة استخباراتية دقيقة وجهد ميداني مكثف"،

لافتا الى أن "هذه العمليات أسفرت ايضا عن ضبط 15 صهريجا وعجلات مختلفة الاحجام كانت معدة لتهريب المشتقات النفطية في عدد من المحافظات باستثناء اقليم كردستان وتم اتخاذ اﻹجراءات القانونية بحقها".

وتابع "في محافظة اﻷنبار نفذت مفارز شرطة الطاقة خلال الشهر الجاري عملية مداهمة لوكرين يستخدمان ﻷغراض غير قانونية تتعلق بتهريب وتخزين المشتقات النفطية"، مشيرا الى أن "العملية اسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المشتقات النفطية تقدر ب 437 ألف لتر وتم اتخاذ اﻹجراءات القانونية على اثرها".