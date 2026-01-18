القضاء يسترد 6 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، استرداد مبلغ قدره 6 مليارات دينار عراقي نتيجة جريمة احتيال مالي.

وذكر إعلام القضاء في بيان أن "المبلغ تم استرداده من إحدى الشركات المخالفة للقانون، والتي كانت تسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر الحصول على فرق سعر صرف الدولار من خلال عمليات تحويل أموال خارج البلاد بطرق احتيالية".

وأكد البيان أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وبجهود كبيرة وتحت إشراف قاضي أول المحكمة، تمكنت من استرداد هذا المبلغ"، مشيراً إلى أن "الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح على حساب المال العام".