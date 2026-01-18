حالة الطقس: أمطار وثلوج وانخفاض في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج وانخفاضاً في درجات الحرارة، فقد ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الاثنين سيكون الطقس غائماً مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة في المنطقة الوسطى وغائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار متوسطة الشدة وهطول ثلجي خفيف فوق المرتفعات الجبلية وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر والثلوج (5-7) كم"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 7، السليمانية 8، أربيل 9، نينوى 10، كركوك 11، الأنبار 12، صلاح الدين 13، ديالى 15، بغداد وكربلاء المقدسة 16، بابل والنجف الأشرف 17، واسط والديوانية والمثنى 19، وميسان وذي قار والبصرة 20".

كذلك أضاف، أن "الثلاثاء المقبل سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية عدا الأقسام الشرقية فيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة خلال النهار، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم، الرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

كما لفت إلى، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

فيما أوضح، أن "يوم الخميس المقبل سيكون الطقس غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".