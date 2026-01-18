قاليباف وفؤاد حسين يبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين إيران والعراق

بحث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، آخر المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش مشاورات سياسية بين الجانبين.

وقال قاليباف بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، إن "الكيان الصهيوني يسعى إلى استغلال الأوضاع الإقليمية الراهنة، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، للتحول إلى قوة عسكرية مهيمنة في المنطقة"، مشيراً إلى أن هذا التوجه دفعه، بحسب تعبيره، إلى اتخاذ قرار بشن هجوم عسكري ضد إيران في حزيران/يونيو الماضي بدعم أمريكي.

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن "المخطط كان يستهدف تقويض قدرات الجمهورية الإسلامية، ولا سيما في مجال القوة الجوية والفضائية، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل".

وتابع: "بفضل جهود القوات المسلحة، ووعي الشعب الإيراني في مواجهة التهديدات الخارجية، لم يحقق العدو أي من أهدافه، بل تحولت القدرات الصاروخية الإيرانية إلى نقطة قوة رئيسية".

من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على عمق العلاقات بين طهران وبغداد، مشدداً على أن هذه العلاقات "لا ينبغي أن تقتصر على مستوى الحكومات فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل العلاقات بين الشعبين".

وأعرب فؤاد حسين عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين "في جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

ويأتي هذا اللقاء في ظل استمرار التنسيق السياسي بين إيران والعراق إزاء قضايا إقليمية حساسة، وتأكيد الجانبين على أهمية الاستقرار الإقليمي وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.